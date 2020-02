PSG : Mbappé trouve du soutien après son recadrage envers Marquinhos

true

Si le PSG a réussi à disposer des Girondins au Parc des Princes, la partie n’a pas été facile avec une formation parisienne notamment fébrile en défense. Un comportement qui a justifié l’agacement de Kylian Mbappé dans une scène captée par Canal Plus. L’attaquant parisien a mis un petit coup de pression à Marquinhos pour se montrer plus ferme dans ses consignes défensives, et l’enjoindre à assumer son rôle de « patron ».

Une position publique qui n’a pas manqué de faire réagir les détracteurs de Kylian Mbappé. Pourtant, à en croire le consultant Eric Carrière, l’attaquant parisien n’aurait pas totalement tort. « Il y a un problème tactique au PSG, c’est assez rare pour le souligner. On voit depuis quelques semaines des défenseurs qui reculent. D’habitude les défenseurs parisiens montent sur leurs adversaires et les étouffent. Ce qui permet aux attaquants d’être plus proche des adversaires pour défendre. Ça leur fait moins de longues courses. Ce n’est pas dans l’ADN de Neymar ou Mbappé de faire de longues courses défensives », explique le consultant sur Canal Plus.

Amoureux du PSG, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du Paris Saint-Germain, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #PSGhttps://t.co/nrR2yEnAIh pic.twitter.com/oGX5cO9XVV — But! Football Club (@But_FC) 21 février 2019

De quoi justifier, selon lui, les reproches faits au capitaine parisien. « On peut comprendre ce que dit Mbappé à Marquinhos. Et c’est un sujet que doit traiter le coach. Je pense qu’il y a un facteur athlétique. Par exemple, Thiago Silva n’est pas bien depuis longtemps. Quand un joueur est moins bien, il opte pour la sécurité en reculant. Et face aux bons joueurs, c’est la distance de trop… », a conclu Carrière.