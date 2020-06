PSG – Mercato : Ancelotti tenterait de récupérer l’un de ses ex lieutenants

true

Carlo Ancelotti (Everton) aurait appelé Thiago Silva (PSG) pour tenter de le convaincre de le rejoindre en Premier League.

S’il s’était donné pour code d’honneur de ne pas se servir au Paris Saint-Germain lorsqu’il était sur le banc du Real Madrid, Carlo Ancelotti est néanmoins à l’affût des joueurs que Leonardo ne retient pas dans la Capitale. En effet, si l’on en croit « Foot Mercato », le « Mister » – aujourd’hui en poste à Everton – aurait des vues sur son ex-capitaine Thiago Silva.

A 35 ans, « O Monstro » arrive en fin de contrat au 30 juin. S’il devrait rempiler pour disputer la phase finale de la Ligue des Champions en août, Thiago Silva n’ira sans doute pas plus loin avec Paris. Lui voulait rester (et l’a dit à de nombreuses reprises) mais, faute d’offre satisfaisante et d’accord sur le salaire (il touche aujourd’hui 14 M€ par an), le défenseur commence à regarder les sollicitations extérieures.

C’est dans ce contexte que les Toffees et Ancelotti se seraient positionnés depuis peu. L’Italien aurait appelé Thiago Silva pour lui vendre le projet et s’apprête désormais à rentrer dans la phase 2 : convaincre son directeur sportif Marcel Brands de la nécessité de faire une offre pour le capitaine du PSG. S’il signe à Everton, Thiago Silva devra faire de gros efforts financiers.