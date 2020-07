PSG – Mercato : après Vinicius, Leonardo cible un autre joueur du Real Madrid !

false

Selon la presse espagnole, le PSG suivrait de près la situation de Sergio Reguilón. Le latéral gauche devrait s’en aller du Real Madrid.

Focalisé sur sa fin de saison (coupe de la Ligue, Ligue des Champions), le PSG prépare quand même la saison prochaine. Aux manettes, Leonardo s’active pour renforcer le groupe de Thomas Tuchel. Pour cela, le directeur sportif auriverde prospecte l’ensemble du marché européen pour dénicher une bonne affaire.

Selon le quotidien AS, les Rouge et Bleu aurait Sergio Reguilón dans le viseur. À 23 ans, le latéral gauche du Real Madrid sort d’une saison séduisante en prêt au FC Séville. En Andalousie, le natif de Madrid a pris part à 31 rencontres de Liga pour 2 buts et 4 passes décisives. Il a été une des révélations du championnat d’Espagne à son poste.

Barré par la concurrence de Ferland Mendy et Marcelo, Sergio Reguilón, bien que sous contrat jusqu’en 2023 avec la Maison Blanche, devrait quitter son club formateur cet été. Les Andalous souhaiteraient conserver le talent. Mais, le PSG ne l’entendrait pas de cette oreille.

La rumeur parait tout de même surprenante. Avec Juan Bernat et Layvin Kurzawa, les pensionnaires du Parc des Princes comptent déjà des solutions sur le flanc gauche. La priorité de Leonardo devrait plus se situer à droite. Le club de la capitale veut trouver un remplaçant à Thomas Meunier, parti libre au Borussia Dortmund.