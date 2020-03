PSG – Mercato : Cavani à Boca, c’est validé !

true

Ancien équipier en sélection uruguayenne d’Edinson Cavani, Diego Forlan verrait bien le Matador quitter le PSG pour Boca Juniors cet été.

S’il devrait quitter le PSG, difficile de savoir où jouera Edinson Cavani la saison prochaine. En fin de contrat le 30 juin prochain, l’attaquant uruguayen (33 ans) serait dans le viseur de Boca Juniors lors du prochain mercato. L’information provient du journal uruguayen Ovacion, lequel soutient que les Xeneizes aimeraient profiter de la situation contractuelle de Cavani pour l’inciter à revenir en Amérique du Sud.

L’Uruguayen viendrait remplacer Carlos Tévez, en fin de contrat lui aussi. Après douze ans en Europe, Cavani a déjà avoué que Boca Juniors était « une équipe qui (lui) parle, qui (lui) plaît ».

Et selon son ancien coéquipier en sélection Diego Forlan, Boca est une vraie opportunité pour le Matador. « Je le vois bien là-bas. C’est l’une des plus grandes équipes de notre continent, qui se bat pour le titre national et la Libertadores», a expliqué l’ancien attaquant.