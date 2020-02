PSG – Mercato : Cavani a d’autres pistes que l’Atlético Madrid

true

Hier, peu avant la fin du Mercato, Leonardo a clos le feuilleton Cavani. Le directeur sportif du PSG a expliqué qu’il n’avait pas eu la volonté de transférer son attaquant mais qu’il avait quand même étudié les offres, estimant celles-ci insuffisantes. Exit l’Atlético Madrid, donc, alors qu’El Matador et son clan avaient clairement fait comprendre qu’ils voulaient rejoindre la capitale espagnole.

31 janvier 2012 ✍️ Thiago Motta

31 janvier 2013 ✍️ David Beckham pic.twitter.com/KiFzBhLU10 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 31, 2020

Si l’Atlético et l’Uruguayen n’ont pas rompu les discussions pour une arrivée en fin de saison, L’Equipe révèle que Cavani a d’autres contacts. Manchester United et Chelsea sont également sur les rangs, tout comme l’Inter Miami.

« L’Inter Miami s’est lancé sur la piste du goleador. La nouvelle franchise de Major League Soccer a inscrit, dès l’automne dernier, l’avant-centre parisien en difficulté parmi ses priorités de recrutement pour faire son entrée en grande pompe dans le Championnat nord-américain. Des contacts ont été noués entre l’agent et demi-frère de Cavani, Walter Guglielmone, et David Beckham, l’un des propriétaires du club de Floride », écrit le quotidien sportif.

Avant de préciser : « Les hommes se sont même rencontrés à plusieurs reprises avec d’autres actionnaires fortunés. Ces échanges n’ont pas été plus loin après l’entrée dans la danse de clubs mieux armés sportivement et économiquement. Mais Miami a repris espoir face aux échecs des grandes écuries. Le club américain ne pouvait certes pas s’aligner sur l’indemnité de transfert et les salaires proposés dans un premier temps en Europe. Mais son objectif est de relancer l’attaquant en vue de l’été prochain, voire de prendre date pour un futur contrat si l’ancien Napolitain veut effectuer un ultime tour de piste européen. »