PSG – Mercato : Cavani aurait repoussé un club brésilien mais voit une porte se fermer en Europe

true

Désireux de poursuivre l’aventure européenne, Edinson Cavani aurait refusé de s’engager avec le champion d’Amérique du Sud, Flamengo.

C’est fou comme Edinson Cavani suscite les convoitises alors qu’il a déjà 33 ans et plus beaucoup de saisons à jouer au très haut niveau ! Le Matador, en fin de contrat avec le PSG à l’issue de la saison, est en contacts très avancés avec l’Atlético Madrid. Mais son ancien club uruguayen, le Nacional Montevideo, et Boca Juniors ont sondé son entourage, en vain.

Du coup, cela a donné des idées au Brésil. Flamengo serait venu aux nouvelles, selon le site Goal. Le champion continental et national est redevenu sain au niveau financier et peut se permettre de recruter des stars évoluant en Europe comme Gabigol. Seulement, Cavani a fait comprendre qu’il voulait connaître une dernière expérience européenne avant de rentrer en Amérique Latine.

✊❤️💙 #PSGengagé Poursuivons la mobilisation avec la @FondationPSG grâce à une chaine de solidarité : la plateforme d’appel aux dons Le @PSG_inside rassemble sa communauté pour aider les soignants et les populations les plus vulnérables ⬇️ Pour faire un don ⬇️ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 14, 2020

Et cette expérience ne devrait pas être du côté de son ancien club, le Napoli. Les Azzurri ont gardé une très belle image de Cavani, notamment les supporters, et ils ont longtemps caressé le rêve de le faire revenir. Mais d’après Sky Sport Italia, ils seraient désormais passés à autre chose, eux qui veulent renouveler leur effectif de fond en combles après une saison 2019/20 catastrophique. Pour le Matador, il reste donc, encore et toujours, l’Atlético.