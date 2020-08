PSG – Mercato : Cavani en passe de trouver un point de chute ?

true

Parti libre du PSG, Edinson Cavani serait convaincu par le discours du Benfica. Selon la presse portugaise, le goleador uruguayen a donné son accord.

Libre de s’engager où il le veut, Edinson Cavani attend son nouveau club après son départ du PSG. Le goleador uruguayen prend son temps pour statuer de son avenir. Mais, selon la presse portugaise, El Matador pourrait bien avoir trouvé chaussure à son pied.

Benfica serait proche de s’offrir les services de Cavani. Ambitieux depuis le retour sur le banc de Jorge Jesus, le club lisboète voudrait frapper un grand coup sur le mercato. La venue de l’ex-buteur du PSG serait perçue comme une incroyable opportunité de marché.

Selon Loic Tanzi, journaliste chez RMC, les deux parties sont d’accord sur la durée de contrat. En rejoignant la capitale portugaise, Cavani s’engagerait pour 3 ans. Mais, l’accord financier est encore loin d’être trouvé entre les parties.

Pour s’attacher les services de Cavani, Benfica devra faire encore beaucoup d’efforts. Les chiffres évoqués par la presse portugaise sont conséquents : 8 millions d’euros de prime à la signature, et 12 millions d’euros de salaire par an. Dernièrement, Leeds et l’Atletico Mineiro essaient d’arracher la signature du joueur de 33 ans.