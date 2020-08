PSG – Mercato : le dossier Edinson Cavani rebondit encore !

true

Toujours sans club, l’ancien attaquant du PSG, Edinson Cavani, serait désormais en contacts avancés avec les Brésiliens de l’Atletico Mineiro.

De toute évidence, il aura été plus simple à Edinson Cavani de dire non au PSG pour deux mois supplémentaires que de trouver un nouveau point de chute. Car plus les jours passent, plus la situation d’El Matador devient rocambolesque. On ne ne parle plus, ici, des dizaines de clubs paraît-il intéressés par la venue de l’attaquant. Et de propositions qui restent toutes sans lendemains.

On ne parle même plus des discussions entamées depuis plusieurs jours avec les dirigeants de Benfica. Non, place à l’arrivée dans le dossier d’un nouveau club, brésilien cette fois : l’Atletico Mineiro. L’information est donnée depuis quelques heures par Globoesporte. Qui précise que Cavani verrait d’un très bon oeil une dernière pige au Brésil, afin de se rapprocher de sa famille. Et que des contacts ont été noués entre l’Atletico Mineiro et ses représentants.

Attention, toutefois, les émoluments demandés par l’ancien parisien posent encore problème. Pour Mineiro comme pour tous les clubs évoqués depuis des semaines..