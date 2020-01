PSG – Mercato : Cavani, Kurzawa… Leonardo raconte tout

true

En marge de la conférence de presse de Thomas Tuchel, l’entraîneur du PSG, le directeur sportif du club, Leonardo, est venu donner son point de vue sur le mercato d’hiver.

Histoire, notamment, de préciser pourquoi Edinson Cavani et Layvin Kurzawa étaient encore et toujours des joueurs du PSG. « Le dossier Cavani est clôt. On n’a pas eu d’accord avec d’autres clubs, le joueur est disponible pour jouer avec l’équipe. On n’a jamais pensé le vendre mais il y a eu un moment où on a étudié les propositions. Il est disponible pour le reste de la saison. Je pense que six ans et demi dans un club ne peuvent pas être effacés en deux semaines de discussions. Pour Kurzawa, on avait un accord avec la Juve et Mattia De Sciglio, mais la Juve a fait marche arrière. Le mercato est terminé. La priorité c’est le sportif, c’est les matches, matches, matches. On a déjà une finale à jouer de Coupe, on a le 8e de C1. L’idée du mercato c’est de garder le groupe. On vit un moment positif, on a un groupe compétitif complet. »