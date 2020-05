PSG – Mercato : Cavani lâche une confidence sur son avenir

true

L’avenir d’Edinson Cavani est un sujet qui intéresse pas mal de clubs en Europe et dans le monde. En fin de contrat au PSG en juin, l’attaquant uruguayen (33 ans) ne sait pas de quoi son futur sera fait et ne ferme aucune porte pour la saison prochaine.

« J’en ai déjà beaucoup discuté avec mon entourage, explique-t-il en compagnie de Carlos Bianchi sur le site officiel du PSG. J’ai toujours dit que j’aimerais quitter le football, et non pas que le football me quitte. J’aimerais bien finir en ayant tout donné. Arriver à ce moment où je dirais: ‘Les gars, c’est là que je dois m’en aller’. Je ne veux pas que la vie m’amène à jouer alors que je ne serais plus capable de me donner à fond. Ce jour viendra où ce sera comme une évidence, que le temps est venu de passer à autre chose. Ma carrière durera peut-être quelques années encore, ici ou ailleurs, je ne sais pas. »

Cavani vient-il ici de donner sa dernière interview en tant que joueur du PSG, lui qui est le meilleur buteur de toute l’histoire du club de la capitale ? Seul l’avenir le dira.