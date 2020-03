PSG – Mercato : ce que pense Ménès d’un duo Haaland – Mbappé

Cet été, Neymar fera à nouveau le forcing pour quitter sa prison dorée parisienne. Du coup, un supporter du PSG a eu cette brillante idée : et si, avec l’argent de son transfert, Leonardo achetait Herling Haaland, pour l’associer à Kylian Mbappé ? Deux joueurs très rapides mais un, le Norvégien, pouvant jouer en pivot pour le second. Une idée qui ne fait cependant pas rêver Pierre Ménès, particulièrement fan de Neymar.

« J’ai trouvé Haaland très impressionnant au match aller mais c’est peut-être un peu tôt pour mettre 80 millions dessus. Je fais partie de ceux qui pensent que Neymar est un joueur exceptionnel. Même quand il n’est pas bon comme à Dortmund ou à Lyon, il fait but, passe décisive, poteau… Je pense que pour Neymar aussi, ce match retour contre Dortmund est un grand moment. »

#PierrotFaceCam ❓

« On ne peut pas dire que le PSG ait beaucoup d’ondes positives. C’est vrai qu’entre ça, le manque de rythme de Neymar, le fait que T. Silva et Di Maria n’aient pas eu de matchs de préparation… Ça sent pas super bon. » 👀@PierreMenes répond à vos questions 🗣️ pic.twitter.com/q5YHoQJHW5

— Canal Football Club (@CanalFootClub) March 9, 2020