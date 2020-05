PSG – Mercato : Chelsea à l’affut pour Mauro Icardi ?

true

Selon The Sun, Chelsea suivrait avec attention le dossier Mauro Icardi, au cas où le PSG ne trouve pas d’accord avec l’Inter Milan…

Il est beaucoup question de l’avenir de Mauro Icardi ce week-end. Le dossier est en haut de la pile sur le bureau de Leonardo au PSG. Si le directeur sportif francilien n’a pas encore dégainé de prolongation pour Edinson Cavani, c’est aussi et surtout parce qu’il caresse l’espoir de faire signer Mauro Icardi (prêté par l’Inter Milan) définitivement.

Des discussions ont même en cours pour baisser l’option d’achat, fixée à 70 M€ pour le buteur argentin, et il n’est pas exclu qu’Edinson Cavani fasse le chemin inverse. L’Inter lui aurait proposé 3 ans de contrat.

Si, selon la « Gazzetta dello Sport », le clan Icardi s’est prononcé en faveur du PSG, les 50 M€ proposés par Paris ne suffisent pas et le dossier est actuellement dans une impasse. Et The Sun croit savoir que Chelsea est très attentif sur le dossier. En cas d’échec des négociations, les Blues pourraient en effet tenter leur chance. Affaire à suivre, donc…