PSG – Mercato : Chelsea passe à l’attaque sur une cible de Leonardo

Pisté par le PSG, Ismaël Bennacer, l’international algérien du Milan AC, serait dans le viseur des Blues de Chelsea.

Dans son édition du jour, Le Parisien explique que le PSG a décidé de se renforcer au poste de latéral droit, de milieu de terrain, de défenseur central et enfin au poste d’attaquant. Pour trois des quatre postes mentionnés (défenseur, latéral droit et attaquant), ce sera un remplacement de fin de contrat.

Une offre de 49 M€ serait partie pour Bennacer (Milan AC)

Parmi les pistes évoquées : Ismaël Bennacer. Le milieu de terrain algérien sort d’une belle saison avec le Milan AC. Mais ses prestation,s ne sont pas passées inaperçues et Leonardo n’est pas le seul à apprécier le joueur. Selon The Sun, c’est aussi le cas de Chelsea. Et le club londonien auraient déjà avancé ses pions, avec une première offre de 49 M€ formulée au Milan AC. Chelsea a déjà recruté Timo Werner (Leipzig) et Hakim Ziyech (Ajax). Et les Blues convoitent Kai Havertz, l’international allemand de Leverkusen.