PSG – Mercato : Cristiano Ronaldo, Marcelo… Leonardo préparerait un coup énorme !

Tout est parti d’une information sur les investissements immobiliers de Cristiano Ronaldo. Le champion portugais, qui s’est associé avec une grande entreprise pour être propriétaires d’hôtels à son nom, achète des biens un peu partout pour s’assurer une confortable retraite. Il semblerait qu’après notamment Madrid, Lisbonne et New York, il lorgne du côté de Paris.

Sauf qu’à Paris, les Qataris lui font les yeux doux depuis leur arrivée au PSG en 2011. Et que cela a engendré une rumeur. Selon celle-ci, Nasser al-Khelaïfi serait prêt à offrir une maison à 8 M€ à Cristiano Ronaldo s’il accepte de signer dans la capitale la saison prochaine !

Et quitte à être parti sur CR7, il est aussi question du recrutement d’un de ses meilleurs amis dans le football, Marcelo. Le latéral brésilien a perdu sa place au Real Madrid et sa joie de jouer depuis que Ronaldo s’en est allé à la Juventus Turin à l’été 2018. Il aurait grandement envie de changer d’air et Paris serait l’opportunité idéale. Trop beau pour être vrai ?