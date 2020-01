PSG – Mercato : Daniel Riolo formule un vœu pour l’avenir de Cavani

true

Edinson Cavani pourrait quitter le PSG en 2020. Si l’Atlético Madrid est en pole position, mais que Chelsea et Manchester United restent à l’affût, la vraie question est de savoir quand il fera ses valises. Cet été ou cet hiver ? La question demeure malgré son doublé dimanche en Coupe de France (6-0).

Daniel Riolo encourage le meilleur buteur de l’histoire du PSG à rester cet hiver, tant il pourrait connaître une seconde moitié de saison envoûtante. « Ce serait une erreur de la part du PSG de laisser partir Cavani maintenant puisqu’il faut bien un remplaçant au numéro 9. Cela ne peut pas être Choupo-Moting. Ça peut être Mbappé mais si Tuchel continue dans l’idée de jouer avec deux attaquants, il en manque un, a-t-il regretté sur RMC Sport. Je trouve que c’est dommage aussi parce que Cavani doit vivre l’aventure jusqu’au bout. On ne sait jamais, il se pourrait que ce soit l’année où il se passe quelque chose de formidable au PSG. Et ce serait terrible qu’il rate ça. »

« Il peut tout se passer pour Cavani »

Le polémiste pense évidemment à un parcours brillant du PSG en Ligue des champions et aimerait que Cavani y participe pour s’offrir une sortie par le haut. « Qu’il aille au bout de son contrat et qu’il voie après, à la fin de l’histoire, avec des adieux au Parc des Princes au mois de mai, quand il fait beau. Franchement, je ne veux pas croire qu’il parte en janvier. L’histoire se terminerait trop mal, a-t-il poursuivi. Là, en plus, il va y avoir un match tous les trois jours, il va en avoir du temps de jeu. La deuxième partie de saison dans un club comme le PSG, c’est une autre histoire. Il peut tout se passer pour Cavani. »