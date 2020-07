PSG – Mercato : David Alaba (Bayern Munich) joue un double jeu avec le club

true

Le latéral gauche autrichien n’a aucune intention de signer au PSG. Mais il fait croire à des contacts pour obtenir une revalorisation du Bayern Munich.

En fin de contrat dans un an, David Alaba est actuellement en négociations avec le Bayern Munich pour prolonger. Mais les choses ne se passent pas très bien entre le représentant du latéral gauche autrichien, Pini Zahavi, et le directeur sportit des champions d’Allemagne, Hasan Salihamidzic. Ce serait même désormais très tendu.

Selon Sportbild, l’agent israélien, qui réclame un salaire de 20 M€ par an pour son protégé, aurait justifié sa demande par le fait que le Bayern était un club riche et allait bientôt l’être encore plus. Surtout, il aurait expliqué que si le Bayern n’obtempérait pas, Alaba irait au bout de son contrat et partirait libre dans un an, pour le PSG, où Zahavi a ses entrées depuis le transfert de Neymar, ou Manchester City. Cette menace à peine voilée a fait dégoupiller Salihamidzic.

Voir apparaître le nom du PSG dans cette histoire est surprenant car David Alaba aurait expliqué à son entourage qu’il n’était pas intéressé par un transfert en France. S’il doit quitter le Bayern Munich, où il évolue depuis onze ans et qui est son club de cœur, ce serait pour un des deux géants espagnols. Mais avec de diable de Pini Zahavi, tous les retournements de situation sont possibles…