PSG – Mercato : de nouvelles frictions à venir entre Tuchel et Leonardo ? 

Thomas Tuchel et Leonardo ne sont pas plus proches que cela au PSG malgré le brillant parcours en Ligue des champions. Le mercato pourrait en pâtir.

Le PSG a quitté la Ligue des champions en s’inclinant en finale contre le Bayern Munich (0-1). Dimanche à Lisbonne, cette triste soirée a aussi été marquée par le cas Thiago Silva, qui semble éloigner Thomas Tuchel et Leonardo. « Je vais parler de cela avec le club, Leonardo, et tous ceux qui sont en capacité de créer l’équipe, a avancé le technicien allemand. Thiago a donné son cœur et son énergie sur le terrain, il a tout donné pour gagner la Ligue des champions. »

Depuis, on a appris que le capitaine du PSG s’était mis d’accord avec Chelsea, ce qui arrangerait bien Leonardo qui ne compte plus sur lui cette saison. Ce cas montre à quel point le coach du PSG et son directeur sportif ne sont pas en phase. Le mercato pourrait-il en pâtir ? Possible…

Leonardo a plein de questions à poser à Tuchel

« Fier du parcours accompli, Tuchel hausse le ton, comme s’il se sentait plus fort. Son directeur sportif a beau s’appeler Leonardo, il entend être impliqué dans toutes les décisions sur les prochains contours de l’effectif, explique L’Équipe ce mardi. Le Brésilien l’acceptera-t-il comme il avait pu le faire l’été dernier à son arrivée ? Comment a-t-il perçu les déclarations d’un entraîneur avec lequel il ne partage pas grand-chose depuis le début de leur cohabitation ? Comment a-t-il vécu aussi le fait que Tuchel préfère Eric-Maxim Choupo-Moting à Mauro Icardi en finale de C1 ? Les prochaines discussions pourraient être animées entre les deux hommes… »