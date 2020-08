PSG – Mercato : deux clubs plus avancés pour Thiago Silva ?

true

Au terme de la Ligue des Champions, Thiago Silva va quitter le PSG. La Fiorentina et Everton sont les clubs les plus intéressés.

Focalisé sur la demi-finale de Ligue des Champions, Thiago Silva (35 ans) veut finir en beauté son aventure au PSG. En fin de contrat, le capitaine des Rouge et Bleu va, très probablement, quitter le club de la capitale au terme de la saison. Enclin à prolonger, l’ex-défenseur de l’AC Milan a reçu une fin de non-recevoir de la part de Leonardo. Le directeur sportif veut économiser son lourd salaire.

Forcément, le statut d’agent libre de « TS » agite l’Europe. En ces temps de crise économique, le natif de Rio de Janeiro représente une formidable opportunité de marché. Selon Calciomercato, deux clubs seraient en lutte pour arracher la signature d’O Mostro : Everton et la Fiorentina.

En Angleterre, Thiago Silva retrouverait Carlo Ancelotti, qu’il a fréquenté au PSG. Il pourrait également découvrir un autre grand championnat du vieux-continent. Mais, l’Auriverde pourrait hésiter à repartir vivre en Italie, un pays qu’il a apprécié lors de son passage milanais. La Fiorentina aimerait anticiper le départ de Nikola Milenkovic.

Avant de choisir sa prochaine destination, Silva voudra gagner ces deux derniers matchs en Rouge et Bleu et finir avec la coupe aux grandes oreilles dans les mains. L’histoire serait belle et bouclée, il aurait tout gagné avec le maillot du PSG.