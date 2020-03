PSG – Mercato : deux joueurs visés par Leonardo mettent leur santé en péril !

true

Le SSC Napoli a confirmé que la reprise de l’entraînement aurait lieu mercredi prochain alors que l’épidémie de coronavirus continue de faire des ravages en Italie.

Alors que le monde entier, ou presque, est à l’arrêt, alors que certains joueurs du foot ont tellement peur de l’épidémie de Covid-19 qu’ils ont préféré quitter l’Europe, on apprend ce samedi que l’entraîneur du Napoli, Gennaro Gattuso, a décidé de faire reprendre l’entraînement collectif à ses joueurs mercredi prochain !

Oui, une équipe d’Italie, qui a enregistré le total effroyable de 627 décès sur la seule journée d’hier, qui est désormais le pays où l’épidémie a fait le plus de morts sur la planète, une équipe de la Botte, donc, s’apprête à reprendre l’entraînement collectif. Cette annonce a provoqué un tollé aussi bien de l’autre côté des Alpes que partout ailleurs.

Car c’est jouer avec la santé des joueurs napolitains, même si l’on devine que les dirigeants du SSCN feront leur possible en matière de sécurité. Et cela pourrait avoir un impact jusqu’en France car, pour rappel, le directeur sportif du PSG, Leonardo, lorgne deux éléments majeurs du Napoli, le défenseur Kalidou Koulibaly et le milieu de terrain Allan.