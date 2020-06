PSG – Mercato : Draxler, Paqueta… Leonardo a une idée brillante

true

Le directeur sportif du PSG tenterait de placer son ailier allemand à chaque fois qu’il tente de finaliser une opération. Comme avec le Milan pour Paqueta ?

Le dossier Mauro Icardi définitivement réglé, Leonardo poursuit son marché estival. Et cela ne concerne pas forcément les éléments les plus en vue comme l’attaquant argentin, Neymar ou Kylian Mbappé. Le directeur sportif du PSG doit également trouver une porte de sortie à des joueurs n’ayant aucun avenir dans la capitale mais qui n’ont pas spécialement envie d’en partir vu leurs conditions salariales…

Cela concerne en premier lieu Julian Draxler. Recruté pour 40 M€ en janvier 2017, l’ailier allemand sera en fin de contrat à l’été 2021. Il devient urgent de le vendre afin de récupérer une petite mise. Selon l’ancien de But! Ignazio Genuardi, spécialisé dans les transferts, Leonardo tenterait de le placer un peu partout, à chaque fois qu’il essaye de boucler un deal.

Ce qui pourrait être le cas avec l’AC Milan pour Lucas Paqueta. On se souvient qu’il y a deux hivers, Leonardo, qui travaillait pour les « Rossoneri », avait soufflé le prodige de Flamengo au PSG. Sauf que son compatriote ne s’est jamais imposé en Lombardie. Le directeur sportif parisien continue de penser qu’il a un gros potentiel. Il aimerait le faire venir à Paris, mais certainement pas en versant les 30 M€ demandés par le Milan. Et un échange avec Draxler plus de l’argent ?