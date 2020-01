PSG – Mercato : Edinson Cavani à Madrid, pourquoi ce n’est pas « imminent »

true

Nous vous le disions un peu plus tôt dans la journée : le média espagnol, et bien renseigné, El Chiringuito, estime que l’arrivée d’Edinson Cavani à l’Atlético Madrid est imminente. Il s’agirait, en réalité, de l’accord entre les Colchoneros et le club parisien, qui pourrait être trouvé aux alentours de 15 millions d’euros.

El Matador, lui, n’est en effet pas attendu dans la capitale espagnole pour signer son contrat. Et pour cause. En dépit de son forfait annoncé, demain pour le 8e de finale de Coupe de France à Pau, l’attaquant uruguayen se trouve bel et bien au centre d’entraînement. Il y est arrivé, avant 16 heures, afin de participer à la séance collective.

Une information donnée par nos confrères du Parisien.