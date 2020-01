PSG : Edinson Cavani à l’Atlético Madrid, tous les détails dévoilés

true

Les médias espagnols s’emballent face à la possible venue de l’attaquant du PSG, Edinson Cavani, à l’Atletico Madrid.

En Espagne, et notamment en période de transfert, l’imagination ne manque pas. Et ce n’est pas la possible arrivée d’Edinson Cavani à l’Atlético Madrid qui calme les ardeurs. Bien au contraire.

Pour le prouver, les innombrables tweets d’El Chiringuito, média qui a tout de même le mérite de donner de bonnes informations. Depuis quelques minutes, et l’arrivée imminente d’El Matador à Madrid, on apprend également que deux offres ont successivement été soumises au club de la capitale. 13, puis 15 millions d’euros. C’est ce montant qui aurait été accepté par la direction qatarie.

Une fois encore, et comme déjà dit, ne manque plus, mais c’est l’essentiel, que l’officialisation du transfert. Car une autre rumeur est en train d’arriver dans le dossier : l’intérêt du club de David Beckham aux Etats-Unis, l’Inter Miami.