PSG – Mercato : Edinson Cavani bloqué par Leonardo cet hiver !

Ouvert à un départ d’Edinson Cavani (32 ans) dès le mois de janvier, le PSG ne compte pas faire de cadeau à l’Atletico Madrid pour autant.

S’il est acté qu’Edinson Cavani ne prolongera pas son contrat avec le Paris Saint-Germain au delà de juin 2020, le Matador ira bel et bien au bout de ce dernier. En effet, si ces derniers jours il avait été question que l’Atletico Madrid rachète les six mois de bail restant au buteur uruguayen, les discussions entre le PSG et les Colchoneros ont tourné court selon « Le Parisien ».

L’Atletico n’a pas les moyens pour un transfert

D’après le média francilien, les échanges entre les deux clubs n’ont pas pu aller très loin. « Andrea Berta, le directeur sportif italien de l’Atlético, a selon une source proche du dossier expliqué à Leonardo qu’il n’avait pas d’argent à dépenser cet hiver, notamment du fait des contraintes liées au fair-play financier espagnol », explique le quotidien.

Le deuxième club de Madrid espérait obtenir gratuitement la libération de Cavani pour qu’il puisse s’engager directement. Leonardo n’a pas souhaité donné suite à cette option, préférant garder sous le coude le Matador en back-up de ses « quatre fantastiques » (Neymar, Mbappé, Di Maria, Icardi).