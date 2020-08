PSG – Mercato : Edinson Cavani joue encore avec le feu

true

Edinson Cavani (33 ans) est sorti du silence concernant son avenir. Annoncé proche du Benfica Lisbonne, l’ancien attaquant du PSG n’a rien confirmé.

Edinson Cavani au Benfica Lisbonne, c’est pour bientôt ? Alors que son frère a fait savoir dimanche que rien n’était signé entre les deux parties, le meilleur buteur de l’histoire du PSG a suivi cette droite lignée dans la presse.

Interrogé dans les médias uruguayens cette nuit, « El Matador » aurait accepté la proposition portugaise d’un contrat de trois saisons et d’un bon salaire, en plus d’une prime à la signature de 8 M€ mais n’a rien confirmé du tout.

« Il y a eu des rencontres avec Benfica et d’autres clubs »

« Il y a eu des rencontres avec Benfica et d’autres clubs. Mais rien n’est encore défini, donc je ne peux pas dire qu’il y a un accord de trouvé. Quand tout sera confirmé avec une équipe, les gens sauront, a assuré Cavani depuis Montevideo. Benfica est une grande équipe, qui est tout le temps compétitive et importante. Beaucoup de bons joueurs sont passés par là. Si j’ai la chance de pouvoir aller là-bas, je serais heureux. Si l’entraîneur m’appelle, je serais content de lui parler. Nous parlerions de football, pas de contrat ou quoi. Pour le moment, je suis tranquille. Nous verrons. Je m’envole pour l’Europe aujourd’hui (la nuit dernière, ndlr) et on verra pour cette nouvelle étape dans ma vie. »