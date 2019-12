PSG – Mercato : Edinson Cavani lâché à l’Atletico dès janvier 2020 ?

false

Selon RMC Sport, le départ d’Edinson Cavani du PSG pourrait intervenir dès janvier 2020. Les discussions avec l’Atletico vont débuter.

Comme nous vous l’indiquions plus tôt dans la journée, Edinson Cavani (PSG, 32 ans) se serait déjà mis d’accord sur les contours de son futur contrat à l’Atletico Madrid. Libre au 30 juin prochain, le Matador – qui s’était toujours voulu très clair concernant sa volonté d’aller au bout de son contrat dans la Capitale – pourrait même partir plus tôt que prévu.

Rebondissant sur l’information de « Sky Sports » et la confirmant, « RMC Sport » explique que des négociations entre les Colchoneros et Paris vont démarrer dans les prochains jours. En effet, la direction francilienne serait ouverte à un départ de Cavani six mois avant la date prévue et l’Atletico serait prêt à l’accueillir dès maintenant.

Désireux de se préparer à la prochaine Copa America, qui aura lieu en Argentine et en Colombie et conscient qu’à Paris il devra se contenter des miettes laissées par Mauro Icardi, le meilleur buteur de l’histoire du club serait également prêt à revenir sur sa promesse initiale d’aller au bout de son contrat dans la Capitale.