PSG – Mercato : encore en Angleterre, mais déjà à Paris ?

Passé par Nice au cours du passé, le latéral portugais, Ricardo Pereira, se distingue cette saison à Leicester. Et évoque clairement son envie de voir plus haut.

Les habitués de la Ligue 1 ne l’ont sans doute pas oublié. Lui qui, deux saisons durant, brilla à l’OGC Nice avant de retourner à Porto. Ricardo Pereira est cette fois associé au PSG. Du moins à un possible intérêt du club de la capitale qui, on le sait, ne serait pas opposé, loin de là, à l’idée de muscler son couloir droit.

Le Portugais, qui brille cette saison à Leicester, 18 matches joués et 2 buts, a clairement évoqué l’avenir au travers d’un entretien accordé à Goal. En cas de proposition du PSG, Pereira exigera assez vite un bon de sortie.

« Pour l’instant, il n’y a rien »

“On veut toujours monter de niveau et tous les joueurs rêvent de jouer la Ligue des champions. C’est une grosse compétition et c’est bien d’avoir été suivi par ce genre de clubs. Ce sont des choses positives qui me poussent à travailler. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans le futur. C’est un grand club. En plus, moi, j’ai joué en France. Je connais le club et le championnat. C’est le plus grand club en France. Il joue la Ligue des champions et le titre dans toutes les compétitions. Mais pour l’instant, il n’y a rien.”