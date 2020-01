PSG – Mercato : Giroud pour remplacer Cavani à Paris, l’idée séduit !

true

Hier, après la laborieuse qualification du PSG à Lorient (1-0) en Coupe de France, Leonardo a laissé entendre qu’il était à l’écoute des offres pour un départ d’Edinson Cavani cet hiver. L’attaquant uruguayen, lassé de cirer le banc, aimerait rejoindre l’Atlético Madrid et Leonardo a reconnu avoir reçu une offre des Colchoneros, insuffisante.

En Angleterre, Manchester United et Chelsea seraient également intéressés par Cavani, et en cas de départ, un nom revient de plus en plus : celui d’Olivier Giroud, dont le transfert à l’Inter Milan tarde à se concrétiser. Dans l’Equipe Mercato, hier, Ludovic Obraniak a validé l’option du champion du monde. « Si Cavani part, il faut absolument un plan B à Icardi, et Giroud a toutes les caractéristiques pour être un n°2 au PSG. Ce ne serait pas une mauvaise idée. »

L’ancien lillois a soumis un autre nom, celui de Krzysztof Piątek, le Polonais du Milan AC, que les Rossoneri souhaitent voir partir avec l’arrivée de Zlatan Ibrahimovic. « C’est un joueur qui veut reprendre sa progression et briller avant l’Euro », a expliqué Obraniak.