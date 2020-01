PSG – Mercato : Guardiola – Sterling (Manchester City), pourquoi ça ne se fera pas

true

Le site Internet de Don Balon assure que le PSG garde le contact avec Pep Guardiola et qu’en cas d’arrivée dans la capitale, l’entraîneur de Manchester City amènerait avec lui Raheem Sterling.

Il faut un temps où Don Balon était un hebdomadaire respectable et respecté dans toute l’Europe, un peu à l’instar de France Football. Mais, confronté à la crise économique, la version papier a cessé d’exister et laissé la place à un site Internet qui fait dans le sensationnel.

On en veut pour preuve cette folle rumeur annonçant l’arrivée l’été prochain de Pep Guardiola, qui amènerait dans ses bagages le joyau de Manchester City Raheem Sterling. Il ne fait pas de doute que le PSG a les moyens de se payer l’un et l’autre. Mais une fois qu’on cesse de se focaliser sur le sportif pour voir la dimension politique du transfert, on comprend que c’est impossible.

Amoureux du PSG, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du Paris Saint-Germain, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #PSGhttps://t.co/nrR2yEnAIh pic.twitter.com/oGX5cO9XVV — But! Football Club (@But_FC) 21 février 2019

En effet, Manchester City, c’est Abou Dabi, donc les Emirats Arabes Unis, puissance qui, avec l’Arabie Saoudite, est en train d’étrangler financièrement le Qatar via un embargo. En cause, le soutien financier apporté à des milices armées lors du printemps arabes. Les deux camps se détestent, la preuve, Laurent Blanc a été viré par les Qataris après avoir été éliminé par City il y a bientôt quatre ans. Alors, imaginer deux têtes d’affiches des champions d’Angleterre filer au PSG relève de l’utopie…