PSG – Mercato : Icardi, Cavani… L’Inter Milan balance ses vérités !

Directeur sportif de l’Inter Milan, Piero Ausilio s’est exprimé sur plusieurs dossiers liés au Paris Saint-Germain. Sur « Sky Sports », le dirigeant a notamment confirmé le départ plus que probable de Mauro Icardi vers la Capitale française : «Nous sommes en pourparlers avec le PSG pour Mauro Icardi. Nous avons de bonnes relations avec le Paris Saint-Germain et Mauro veut rester à Paris».

Confirmant un jeu de poker menteur avec le FC Barcelone pour Lautaro Martinez (« Si le Barça a contacté Lautaro, ils savent qu’ils doivent payer sa clause de libération ou alors il ne quittera pas l’Inter. Nous n’avons pas parlé avec Lautaro du Barça parce que nous voulons le garder »), Ausilio a cependant démenti être rentré en contact avec Edinson Cavani, en fin de contrat au PSG, pour le remplacer le cas échéant.

«Cavani, en tant que joueur libre, est une opportunité, mais nous ne travaillons pas pour le faire actuellement. Ce n’est pas une piste sérieuse », a-t-il glissé. Le « actuellement » prend tout son sens quand on sait, comme le répète la presse transalpine depuis plusieurs jours, que le dossier Cavani est intimement lié à celui de Martinez…

Calciomercato Inter, Ausilio: "Werner non arriverà, Cavani non è priorità. Tonali piace"

