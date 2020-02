PSG – Mercato : Icardi voudrait lâcher Leonardo pour Cristiano Ronaldo !

true

Alors que la relation entre Mauro Icardi et le PSG semblait partie pour durer, l’attaquant argentin pourrait finalement lier son avenir ailleurs.

L’été dernier, le PSG tentait un gros pari en se faisant prêter Mauro Icardi, le buteur de l’Inter Milan au placard depuis plusieurs mois. Une arrivée couronnée de réussite puisque l’attaquant a rapidement empilé les buts sous le maillot parisien.

Seulement, depuis quelques semaines, la relation s’est dégradée. Thomas Tuchel laisse Icardi de plus en plus régulièrement sur le banc au point même de ne pas l’avoir fait disputer une minute face au Borussia Dortmund. Un épisode qui, selon FootMercato, aurait particulièrement tendu la relation entre Icardi et son coach.

Et Tuttosport en remet une couche ce samedi. Le media italien assure en effet que si Icardi envisageait initialement de s’engager sur le long terme avec le PSG, la donne aurait désormais changé. Le buteur argentin se verrait finalement revenir à l’Inter Milan pour trouver un nouveau challenge ailleurs. Avec une piste numéro un nommée Juventus Turin. Reste à voir si les mois qui passent d’ici la fin de saison réserveront de nouveaux retournements de situation.