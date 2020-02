PSG : Tuchel livre une indication très claire pour la fin de saison

true

Dès son arrivée au PSG, et confronté aux difficultés parisiennes pour se renforcer dans l’entrejeu, Thomas Tuchel a imposé sa vision auprès de Marquinhos. Le technicien allemand a régulièrement utilisé le Brésilien au poste de sentinelle au milieu de terrain.

Mais ce qui semblait à l’époque représenter une solution de dépannage est visiblement devenu une vraie préférence de la part de Tuchel. Si plusieurs milieux sont arrivés au PSG depuis son arrivée, son utilisation préférentielle du Brésilien n’a pas changé.

En conférence de presse, le coach allemand a donc expliqué qu’il préférait désormais voir Marquinhos de manière plus durable dans l’entrejeu. « Je le préfère au milieu de terrain, il a une plus grande influence sur le terrain. Mais oui, en défense centrale il est aussi très performant. Il y a plusieurs possibilités d’ici le match Dortmund, on a trois matches pour décider… », a répondu le technicien allemand.