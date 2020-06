PSG – Mercato : Idrissa Gueye a clarifié son avenir avec Leonardo

true

Alors que des rumeurs ont fait état récemment d’un possible départ du PSG, Idrissa Gueye a fait le point sur sa situation au Canal Football Club, ce dimanche.

Transféré à l’été 2019 d’Everton au PSG pour 30 millions d’euros, l’été dernier, Idrissa Gueye n’a pas l’intention de quitter la capitale cet été, alors que des rumeurs ont évoqué un possible retour en Angleterre, du côté de Wolverhampton notamment. Au Canal Football Club l’international sénégalais a expliqué :

« Dans le monde du foot d’aujourd’hui, on n’est jamais sûr de rien. Mais je suis souvent en contact avec Leonardo, avec le club, et il n’a jamais été question d’un départ ou d’un transfert dans nos discussions. Tout ce qui se dit aujourd’hui, ce sont des fake news ».

L’ancien lillois a par ailleurs commenté les départs de ses coéquipiers Thiago Silva et Edinson Cavani, deux départs qu’il regrette. Gueye a expliqué qu’il espérait que le Brésilien et l’Uruguayen resteraient parisiens pour terminer la saison. « On a besoin d’eux et de tout le monde, du club, des supporters, pour aller au bout. »