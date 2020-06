PSG – Mercato : Kouassi, Alaba, Hernandez… Pierre Ménès laisse planer un doute

C’est acté, le PSG va perdre deux défenseurs centraux cet été en fin de contrat : Thiago Silva (35 ans) et Tanguy Kouassi (18 ans). Si le départ d’O’Monsto était désiré, celui du « Titi » parisien est subi.

Révélation du PSG cette saison, Tanguy Kouassi a décidé de signer son premier contrat professionnel au profit du Bayern Munich. L’information n’est pas officielle, mais elle devrait se concrétiser dans les semaines à venir. L’ogre allemand réalise ainsi un très gros coup sur le marché des transferts. Les Bavarois engagent un des plus gros espoirs du football européen sans verser une indemnité de transfert.

Selon les dernières indiscrétions de la presse nationale, Tanguy Kouassi a choisi le Bayern Munich pour sa stabilité. Le club bavarois est une institution et une machine à gagner des trophées (8 titres de champion d’Allemagne de rang). Seulement, l’international moins de 18 ans devra faire face à une grosse concurrence pour glaner du temps de jeu la saison prochaine.

Cette réflexion a poussé Pierre Ménès à intervenir sur Twitter. Le célèbre chroniqueur de Canal + suppose que l’arrivée de Kouassi va créer un jeu de chaises musicales au Bayern Munich. En effet, la venue du natif de Paris sous-entendrait, selon le journaliste, le départ de David Alaba (27 ans) ou de Lucas Hernandez (24 ans) ou des deux !

Sous contrat jusqu’en 2021, l’Autrichien négocie toujours une prolongation de contrat avec ses dirigeants. Indiscutable en défenseur central, Alaba est attaché au Bayern Munich. Mais, il pourrait bien se laisser tenter par une autre aventure dans un autre pays.

Quant à Lucas Hernandez, sa première année en Bavière est compliquée. Le champion du monde 2018 enchaîne les blessure à une cheville. Devenu le joueur le plus cher de l’histoire du Bayern Munich (80M€), l’ancien de l’Atlético Madrid a pu compter sur le soutien de son entraîneur Hans Flick.

Les deux équipiers sont annoncés comme des cibles de Leonardo. Le directeur sportif du PSG se voit contraint avec les départs en défense centrale de prospecter le marché. David Alaba et Lucas Hernandez pourraient être des recrues de choix pour prendre les successions de Silva et Kouassi.

Et du coup il est assuré d’avoir plus de temps de jeu qu’à Paris ? Bizarre quand même. Ou alors Abala ou (et) Hernandez vont partir https://t.co/fyW72lN7II

— Pierre Ménès (@PierreMenes) June 16, 2020