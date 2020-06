PSG – Mercato : une prestigieuse piste défensive de Leonardo s’envole déjà

true

Annoncé sur les tablettes du PSG pour l’après Thiago Silva, Lucas Hernandez (24 ans) va rester au Bayern. Hans Flick a été élogieux envers son défenseur.

Le PSG veut être actif durant ce mercato estival. Les priorités se situent au niveaux des latéraux (gauche et droit) et vers un avant-centre. Pour dynamiter ses ailes, Leonardo suit de près Théo Hernandez (22 ans, AC Milan). Et selon des informations de la Cadena SER, le directeur sportif du PSG désire aussi Lucas Hernandez (24 ans) pour combler des manques défensifs. Le départ acté de Thiago Silva, en fin de contrat, fait craindre des soubresauts à l’organigramme parisien. Ainsi, les deux frères pourraient se retrouver au PSG.

Mais, la transaction a très peu de chance d’aboutir pour le défenseur du Bayern Munich. Arrivé l’été dernier pour 80M€ en Allemagne, Lucas Hernandez sort d’une saison compliquée. Longtemps blessé, le champion du monde 2018 n’a participé qu’à 16 rencontres de Bundesliga (806 minutes de jeu en cumulé).

Pour le PSG, Théo sera plus accessible que Lucas

Pourtant, malgré une année compliquée, le champion d’Allemagne en titre compte bien conserver l’ancien défenseur de l’Atlético Madrid. Hans Flick, entraîneur du Bayern Munich, a fait l’éloge de son joueur au moment d’aborder la rumeur : «Je n’ai pas lu les gros titres. Il est sous contrat avec nous. Lucas n’a pas eu des moments faciles, il a été écarté à cause d’une blessure. Chaque joueur a besoin de rythme. Il ne pouvait pas l’avoir. (…) Lucas est un professionnel absolu. J’aime son engagement et il donne tout. (…) Il obtient toute l’attention dont un joueur a besoin avec nous. (…) Vous voulez un joueur comme ça quand vous êtes entraîneur. »

Toujours en période d’adaptation, Lucas Hernandez appréciera les mots de son coach. Un peu moins le PSG. Le natif de Marseille s’est grandement éloignée de la capitale. Maintenant Leonardo le sait, s’il veut un Hernandez, il devra se rabattre sur Théo.