PSG – Mercato : Kouassi déjà d’accord avec Leipzig ?

Selon les médias allemands, le jeune milieu parisien Tanguy Kouassi (17 ans) est en route pour la Bundesliga, direction Leipzig.

Présent dans le groupe de Thomas Tuchel, Tanguy Kouassi n’est pas entré en jeu hier lors de la large victoire du PSG à Saint-Etienne (4-0). Le jeune milieu avait été très bon contre Galatasaray (5-0) quelques jours plus tôt en Ligue des champions pour sa première titularisation.

🗣️ @TTuchelofficial « Tanguy Kouassi a mérité de jouer, il a montré ses qualités sur ces 2 matches contre Montpellier et Galatasaray »#PSGLivehttps://t.co/7oP6E4O9Za — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 14 décembre 2019

Mais le joueur est en fin de contrat et il n’a toujours pas paraphé un premier contrat professionnel avec le PSG. Et Sky Sports Allemagne, le RB Leipzig va profiter de la situation. Un accord serait en passe d’être trouvé entre les représentants du jeune milieu défensif et le club de l’ex Allemagne de l’Est. Son départ, à 17 ans, serait évidemment un coup dur pour le PSG.