ASSE – PSG (0-4) : le feu d’artifice des Magic Fans a beaucoup plu aux Parisiens !

C’est sur un incroyable feu d’artifice que le match ASSE-PSG (0-4) s’est terminé dimanche dernier. Un spectacle salué par les Parisiens.

Il y a eu deux feux d’artifice lors du match ASSE-PSG, le premier sur le terrain avec la large victoire parisienne et le second dans le kop Nord où les Magic Fans ont embrasé Geoffroy-Guichard avec un spectacle pyrotechnique hallucinant qui a contraint l’arbitre à siffler la fin du match avant le temps additionnel. Côté stéphanois, Loïc Perrin, Denis Bouanga et Arnaud Nordin ont salué la beauté du spectacle, Claude Puel un peu moins, et les Parisiens ont été époustouflés eux aussi.

⚽️💥 – Incroyable pyrotechnie dans le kop nord qui tire littéralement des feux d’artifice ! #ASSEPSG #ASSE pic.twitter.com/Ox0xHIPFDK — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) 15 décembre 2019

Tuchel : « C’était presque un peu trop non ? »

« C’était presque un peu trop, non ? C’était comme pour le 31, la nouvelle année », a d’abord souri Thomas Tuchel. Thomas Meunier, lui, a clairement félicité les Ultras stéphanois. « Je n’avais jamais vu ça, c’est exceptionnel. C’est la première fois que je vois ça dans un stade. Je félicite les supporters de l’ASSE qui ont régalé. C’est la première fois que je n’ai pas pu entendre nos supporters », a commenté le Belge. « C’était joli. Je n’avais jamais vu ça, enfin je veux dire dans un stade », a également glissé Thilo Kehrer, en souriant lui aussi.