PSG, Real Madrid – Mercato : la cote de Kylian Mbappé serait en chute libre !

Payant la fin des compétitions en France, Kylian Mbappé (PSG, 21 ans) a vu son prix sur le marché des transferts plonger de 48 M€…

En choisissant d’arrêter la saison de Ligue 1 avant son terme, la LFP a voulu sécuriser l’arrivée de Mediapro dans le football français et ses futurs droits TV. Si l’argument peut s’entendre, chaque nouvelle information parvenant aujourd’hui avec l’amélioration de la situation sanitaire et la reprise des autres championnats créé de nouveaux soucis.

Au chômage technique depuis mars, les joueurs évoluant en France commencent à perdre de la valeur sur le marché. Comme le rapporte « Foot Mercato », la dernière étude de KPMG sur la valorisation des joueurs des dix plus grands championnats d’Europe n’est pas franchement favorable au PSG et à sa star Kylian Mbappé.

En effet, entre sa dernière valorisation à 225 M€ en février dernier et aujourd’hui, le Champion du Monde de 21 ans a perdu 48 M€ sur sa valeur marchande, tombant à seulement 177 M€. Et la décote de Kylian Mbappé devrait encore se poursuivre plus on se rapprochera de sa fin de contrat en 2022. Pour Leonardo, il y a urgence de trouver un accord de prolongation…