PSG – Mercato : la dernière cible offensive de Leonardo n’est pas pressée de partir

false

Comme nous vous l’indiquions la semaine dernière, le Paris Saint-Germain aurait placé ses pions sur le dossier Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam, 26 ans), avec l’espoir d’accueillir l’international marocain à l’été 2020. Un dossier d’envergure où le Champion de France devra prendre le meilleur sur des clubs comme le Bayern Munich ou le Real Madrid.

Ziyech : « Je vis vraiment l’instant présent »

Un dossier où Leonardo, qui a pris contact avec l’entourage du joueur il y a peu, devra convaincre le principal intéressé que la Ligue 1 est sa meilleure option. Pour l’instant, l’ancien joueur d’Heerenveen et de Twente n’est clairement pas dans l’optique d’un départ. C’est en tout cas ce qu’il a fait savoir au média local « AD »… avant de se blesser au mollet.

« Ce que je pense d’un transfert dans un nouveau club ? Rien du tout. Le monde extérieur est un peu occupé à penser dans quel club je dois aller. Je ne le suis pas du tout. Il est vrai que je suis pointilleux. Séville était béton l’été dernier. C’est certainement un beau club, mais il y avait un directeur technique qui voulait m’amener à l’AS Roma un an plus tôt. Tout était bouclé, jusqu’à ce qu’il ne donne plus de nouvelles. Et puis j’ai dû venir à son club. Ce qui va se passer l’été prochain, je verrai de nouveau. Je vis vraiment l’instant présent. Je passe un excellent moment avec Ajax, et j’aime aussi vivre à Amsterdam. Et l’été prochain, je verrai. Sinon, non. C’est la vie. C’est ma façon de vivre », a fait savoir l’ailier droit, qui réalise une nouvelle saison très aboutie avec 8 buts et surtout 21 passes décisives en 28 rencontres.