PSG – Mercato : la petite vengeance de Cavani en interne

true

Le nom d’Edinson Cavani est dans tous les esprits au PSG. Lors de la conférence de presse d’avant-match de Thomas Tuchel pour le déplacement à Lille, samedi, il a surtout été question du cas de l’avenir de l’attaquant uruguayen.

« “Edi” s’est entraîné avec nous (hier matin), mais sa situation n’est pas claire, a confié son coach. C’est pour cette raison qu’il ne sera pas disponible pour Lille. […] Cette situation dure depuis longtemps. Il était blessé, mais il ne l’est plus. Sa situation n’est pas claire non plus avec l’autre club (Atlético de Madrid). C’est comme ça. Des choses arrivent pendant le mercato. Je suis calme. »

Cavani aurait refusé de voyager à Lille

L’entraîneur du PSG reconnaît donc que les négociations avancent pour Cavani. Il n’a pas l’esprit au terrain, et même plus au PSG. Selon L’Équipe, le meilleur buteur du PSG (198 buts) aurait même demandé de lui-même à ne pas figurer dans le groupe pour Lille ! Les blessures diplomatiques et sa « gêne » à la hanche puis au pubis ne servent plus d’excuses, et la tension est montée d’un cran.

Un compteur stoppé à 198 buts ?

D’après Marca, le PSG réclamerait 30 M€ pour libérer son « Matador ». À ce jour, une seule offre a été reconnue par Leonardo. La première proposition tournait autour de 10 M€, 15 M€ et des bonus pourraient suffire. « L’idole du Parc a probablement joué son dernier match avec Paris face à Monaco (3-3), le 12 janvier, et marqué son dernier but sous ses couleurs actuelles en Coupe de France face à Linas-Montlhéry (6-0), le 5 janvier », conclut le quotidien sportif. Triste fin.