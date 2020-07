PSG – Mercato : la piste Cunha mort-née

true

Selon la presse allemande, Matheus Cunha, pisté par le PSG, a pris la décision de rester une saison de plus au Hertha Berlin.

Il y a quelques jours, des médias brésiliens et français informaient d’un intérêt du PSG pour Matheus Cunha (21 ans). Dernièrement, le Parisien avait tenu à démentir ses informations parues dans la presse. Une chose est certaine, l’international brésilien moins de 23 ans sort d’une saison aboutie au Hertha Berlin avec 5 buts et 3 passes décisives en 21 rencontres de Bundesliga.

Des statistiques qui auraient attiré l’oeil des Rouge et Bleu et de l’Inter Milan. Mais, selon Bild, Matheus Cunha a fait part de ses intentions. Il souhaite rester une saison de plus au Hertha Berlin pour confirmer sa progression au plus haut niveau. Le natif de João Pessoa (Brésil) est arrivé qu’en janvier dernier dans la capitale allemande en provenance du RB Leipzig. Les dirigeants berlinois avaient misé 18 millions d’euros pour l’attirer dans ses filets.

Toujours dixit le quotidien germanique, Matheus Cunha est heureux dans son nouvel environnement. Il apprécie la ville, le projet ambitieux du Hertha et son rôle au sein de l’effectif. Sous contrat jusqu’en 2024, l’Auriverde prévoirait de poursuivre son développement au sein du dernier 10e de Bundesliga. Pour le PSG et Leonardo, il faudrait donc se positionner sur une autre piste pour renforcer l’attaque des Rouge et Bleu.