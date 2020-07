PSG – Mercato : Matheus Cunha à Paris, c’est n’importe quoi

false

RMC assurait ce matin que le PSG suivait avec attention l’attaquant du Hertha Berlin, Matheus Cunha. Il n’en est rien selon Le Parisien.

On vous le disait plus tôt dans la journée sur notre site : la radio RMC assurait que le PSG avait dans le viseur un attaquant brésilien du Hertha Berlin, Matheus Cunha. Un nom qui était déjà revenu en France, l’hiver dernier, alors que l’attaquant, qui évoluait alors au RB Leipzig, était suivi par l’ASSE et le FC Nantes.

Selon RMC, et même le média brésilien, Globoesporte, les dirigeants du PSG discutaient avec les agents du joueur afin de formuler une proposition au Hertha Berlin après la Ligue des champions. Seul souci, et non des moindres, le quotidien régional, Le Parisien, assure ce soir que Cunha n’est en rien dans le viseur parisien.

« Paris possède d’autres idées en tête pour son mercato qui débutera une fois la C1 achevée. »

« Mais, comme souvent, le PSG est cité alors qu’il n’est pas vraiment concerné. Ou de loin. Renseignement pris, le club de la capitale ne suit pas de près Matheus Cunha. Il ne discute pas avec ses représentants non plus. Paris possède d’autres idées en tête pour son mercato qui débutera une fois la C1 achevée. »