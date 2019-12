PSG – Mercato : la porte s’ouvre pour Julian Draxler

true

Sollicité par le FC Séville et le Herta Berlin, Julian Draxler pourrait quitter le PSG cet hiver. Le club a fixé ses conditions pour le libérer.

L’arrivée d’un milieu de terrain est envisagée cet hiver au PSG où Leonardo a entamé des discussions pour finaliser le transfert de Lucas Paqueta, en délicatesse au Milan AC. Mais il pourrait y avoir un ou deux départs aussi, dans l’entre jeu, et cela concerne Leandro Paredes, sollicité par la Juventus Turin, et Julian Draxler, qui n’est plus en odeur de sainteté dans la capitale.

Le PSG demande 30 M€

A 26 ans, l’international allemand n’a jamais vraiment été un premier choix pour Thomas Tuchel, son compatriote, et deux clubs souhaitent s’attacher ses services : le FC Séville et le Herta Berlin. Un bon de sortie semble se préciser. A en croire L’Equipe, en effet, PSG aurait fixé son tarif à 30 M€. Draxler avait été acheté 42 M€ il y a deux ans. Il est sous contrat jusqu’en juin 2021 et touche 7 M€ à Paris.