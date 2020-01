PSG – Mercato : l’agent de Thiago Silva hausse le ton avec Leonardo

true

La journée d’hier n’a pas permis une évolution notable dans le dossier Edinson Cavani à l’Atlético de Madrid. Selon L’Équipe, les dirigeants espagnols, qui envisageaient de formuler une offre dès hier au PSG, ont revu leur stratégie et temporisent désormais. Cela est-il une bonne nouvelle pour Leonardo ? Le directeur sportif du PSG a beaucoup de pain sur la planche sur cette fin de mercato hivernal puisqu’il doit aussi gérer le double dossier Layvin Kurzawa – Mattia De Sciglio avec la Juventus Turin.

Dimanche soir, Thomas Meunier lui a même rappelé qu’il aimerait encore prolonger dans la capitale à six mois de la fin de son contrat. Le latéral belge n’est pas le seul dans ce cas de figure puisque Thiago Silva sera également libre en juin prochain. L’occasion pour Paulo Tonietto de remettre un bon coup de pression à Leonardo.

«Leonardo ? Je ne vais pas “mendier” un rendez-vous »

« Le PSG n’a pas encore sollicité Thiago, a-t-il affirmé dans France Football. Il a envie de rester, mais il y a des limites. Si le PSG ne se manifeste pas, on prendra une décision. On ne peut pas attendre indéfiniment. Leonardo est un ami, mais je ne vais pas “mendier” un rendez-vous. Plusieurs clubs brésiliens et européens m’ont sollicité, mais on attend d’abord de parler avec le PSG, c’est là que Thiago veut continuer. Il va respecter le club. On ne veut pas penser à un plan B. Pas encore. »