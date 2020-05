PSG – Mercato : l’avenir de Neymar conditionné à un trophée ?

false

Selon le Brésilien Felipe Melo, Neymar, le milieu de terrain du PSG, doit gagner la Ligue des Champions. Sinon, direction le FC Barcelone.

Le temps passe et Neymar est plus que jamais un joueur du PSG. Ce qui devrait encore être le cas à la reprise de la Ligue 1, les rares clubs susceptibles de l’accueillir (Real Madrid, FC Barcelone) n’ayant plus les moyens de régler le montant du transfert et d’assurer son salaire.

Le mercato quelque peu oublié, Neymar reste toutefois au coeur de l’actualité. Via les propos de joueurs charismatiques qui n’hésitent pas à donner leur point de vue. Dernier en date, celui de Felipe Melo (Palmeiras), qui, dans des propos accordés au média argentin Olé, a été on ne peut plus clair sur l’avenir du génial brésilien.

« Il doit gagner la Ligue des champions et s’il ne réussit pas, il doit retourner à Barcelone »

« Ce que fait Neymar dans le championnat de France, c’est un truc de fou ! Regardez les statistiques. Techniquement, la Ligue 1 n’est pas comparable avec l’Espagne, l’Angleterre, la Bundesliga ou la Série A mais il y a beaucoup de puissance sur le plan physique. Les mecs mettent des coups. Neymar fait des choses dingues. En Ligue des champions aussi, il faisait des choses intéressantes avant l’interruption. Il doit gagner la Ligue des champions et s’il ne réussit pas, il doit retourner à Barcelone. Après, Le problème, c’est que s’il retourne au Barça, il y aura Messi. »