PSG – Mercato : Layvin Kurzawa, une décision forte et un souhait identifié

Le latéral gauche du PSG, Layvin Kurzawa, au contraire de ce qui a été dit et écrit ces dernières semaines, ne devrait pas quitter la capitale dans les prochains jours. Et ce en dépit d’une place de titulaire sur… le banc de touche, et d’un manque de confiance évident de son entraîneur, Thomas Tuchel.

Le site parisunited est aujourd’hui catégorique : le défenseur français a en effet décidé d’attendre la fin de son contrat, au mois de juin prochain. En revanche, Kurzawa aurait, et le conditionnel reste de rigueur, la volonté de changer d’agent. Enfin, et c’est également le site spécialisé qui l’affirme, une destination privilégiée se dégage pour le futur mercato d’été : l’Angleterre.

Depuis le début du mois de janvier, une rumeur insistante faisait état de contacts entre l’Inter Milan et le Parisien. A suivre.