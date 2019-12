PSG – Mercato : le cas du milieu ciblé par Leonardo déjà réglé ?

false

Si Thomas Tuchel se permet d’aligner au PSG le quatuor Neymar – Mbappé – Di Maria – Icardi en attaque depuis quelques matches, c’est aussi grâce à Lenadro Paredes (25 ans).

« Leandro Paredes est redevenu un joueur de foot au PSG. » Le constat, implacable, a été signé par Christophe Dugarry cette semaine sur RMC Sport. Le champion du monde 98 est dur mais il n’a pas tort tant le milieu argentin rayonne dans l’entrejeu après avoir passé une année sans relief au PSG. Recruté en janvier 2018 au Zénith Saint-Pétersbourg contre 45 M€, le milieu argentin profite des absences d’Idrissa Gueye et Ander Herrera pour servir de double pivot efficace avec Marquinhos (ou Marco Verratti). Face à l’ASSE, Paredes a même eu une grande part sur le 1-0 et a mis au supplice le milieu des Verts par son abattage.

C’est d’ailleurs grâce à l’émancipation de Paredes que Thomas Tuchel peut enfin aligner son quatuor explosif Di Maria-Icardi-Mbappé-Neymar en attaque. Paredes s’impose ainsi comme une cheville ouvrière indispensable au repli. « Leandro a saisi l’opportunité de montrer ses qualités, confirme le coach du PSG dans L’Équipe. Il donne beaucoup d’intensité à notre jeu. Il a de la présence sur les deuxièmes ballons. Il démontre ses capacités avec une excellente mentalité. On le voit aussi dans le groupe. Il est heureux. »

Paredes pourrait faire l’affaire cet hiver

Les chiffres parlent pour Paredes. Sur les deux dernières sorties du PSG, l’Argentin a affiché le plus gros volume de jeu avec plus de 125 ballons touchés contre Galatasaray et 122 face à l’ASSE ! « À la recherche d’un milieu plus créatif pour ce mercato d’hiver, Leonardo pourrait bien revoir ses plans en même temps que Tuchel revisite son 4-4-2, conclut le quotidien sportif. Paredes pourrait en être un des principaux bénéficiaires. »