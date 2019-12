PSG – Mercato : le coach de Cristiano Ronaldo cible un Parisien de longue date

true

Leonardo va-t-il parvenir à ses fins ? Selon le Corriere dello Sport, le directeur sportif du PSG espère obtenir deux recrues en un seul échange. Emre Can et Mattia De Sciglio viendraient combler les deux besoins principaux du club de la capitale cet hiver.

En échange, le Brésilien proposerait le seul Leandro Paredes qui ferait le chemin inverse en direction de la Juventus. Mais du côté de Turin, le profil du milieu argentin fait-il l’unanimité ? Selon le journaliste Simone Rovera, il semble que oui.

D’après le journaliste italien de RMC, Maurizio Sarri serait un adepte de longue date de Leandro Paredes. « Sarri voulait déjà Paredes l’hiver dernier à Chelsea. La Juve étudie un échange ou une vente plus une contre-vente entre Paredes et Can. Tout le monde en parle en Italie. C’est un dossier très très chaud. Can ne fait plus partie du projet Juve, il est peu utilisé par Sarri, il n’est pas dans la liste de la Ligue des Champions. Et Paredes pourrait bien être son remplaçant devant la défense. Il pourrait aussi être utilisé dans une autre partie du milieu de terrain. En tout cas, c’est un deal qui pourrait se faire en janvier », a conclu le journaliste.