PSG – Mercato : le dossier Jesé pourrit encore la vie des Parisiens

Son nom restera sans aucun doute associé à l’un des plus grands bides de l’histoire du PSG. Transfert raté des dirigeants qataris qui, depuis, ne savent plus que faire de l’attaquant espagnol, Jesé. Arrivé en 2016, pour la rondelette somme de 25 millions d’euros, l’ancien madrilène accumule les échecs.

Dernier en date, au Sporting CP, avec 8 titularisations seulement et un petit but inscrit seulement. Résultat, et comme l’indique le quotidien portugais, A Bola, les dirigeants lisboètes veulent déjà se débarrasser de Jesé et ont tenté de le renvoyer, au cours des derniers jours, au Paris Saint-Germain !

🔴🔵 Mercato – Le Sporting Portugal a essayé d’arrêter le prêt de #Jesé, selon A Bola

Et le média de préciser pourquoi Paris a refusé cette demande : en revenant à Paris, Jesé ne pourra plus jouer ailleurs pour la seconde partie de saison….