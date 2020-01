PSG – Mercato : le double jeu troublant de Leonardo avec Cavani

Leonardo a été pris la main dans le sac. Dimanche, le directeur sportif du PSG a bien été obligé de confirmer les rumeurs de départ d’Edinson Cavani après la victoire à Lorient en Coupe de France (1-0).

Le dirigeant du club de la capitale a admis que l’attaquant uruguayen avait exprimé son désir de quitter son club de cœur pour se relancer lors de la seconde partie de la saison.

En coulisses, le « Matador » a le sentiment que Leonardo joue un double jeu troublant avec lui. De source espagnole, L’Équipe avance que c’est le Brésilien qui, le premier, aurait appelé Andrea Berta, son homologue à l’Atlético Madrid, en décembre ! Il voulait savoir si les rumeurs d’un accord pour juillet avec son avant-centre de 32 ans étaient fondées.

« Pourquoi appeler Berta sur ce sujet puisque, en juillet, Cavani est libre de s’engager où il le souhaite ? s’interroge un proche du dossier dans le quotidien sportif. Cela ne regarde plus le PSG. À moins que ce ne soit une volonté d’initier des discussions pour cet hiver… »

This fella is the real deal! Come on #lampard @ChelseaFC get #Cavani in https://t.co/kbIWnfiu39

— 🆁🅴🅴🆅🅴🆂🆈 (@its_a_CFC_thing) 21 janvier 2020