PSG – Mercato : le FC Barcelone fait irruption dans le dossier Kouassi !

En fin de contrat au PSG en juin, Tanguy Kouassi (17 ans) intéresse du beau monde. Le FC Barcelone serait notamment sur le coup.

Ce n’est pas un secret : le Paris Saint-Germain fait tout son possible pour convaincre son jeune défenseur Tanguy Kouassi (17 ans) de signer son premier contrat professionnel. En fin de contrat au 30 juin, l’international U17 tricolore – qui apparaît de plus en plus régulièrement dans le groupe de Thomas Tuchel – hésite toujours à s’engager avec son club formateur.

Il faut dire que de nombreux clubs tentent de faire tourner la tête de Kouassi, formulant plusieurs offres économiques très alléchantes. C’est notamment le cas du RB Leipzig, qui a officiellement confirmé son intérêt et est prêt à lui offrir un statut plus confortable qu’au PSG. Mais le club allemand, qui cherche un remplaçant à Dayot Upamecano (promis à une grosse vente cet été), est loin d’être le seul sur le coup.

Si l’on en croit le quotidien « SPORT », le FC Barcelone cherche un défenseur central supplémentaire. Face au déclin de Gérard Piqué, au physique délicat de Samuel Umtiti et aux échecs de Jean-Clair Todibo et Yerry Mina (partis depuis), le club catalan fonderait beaucoup d’espoir sur la piste Tanguy Kouassi. Ce serait d’ailleurs le plan B du Barça derrière … Dayot Upamecano.